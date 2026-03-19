IONOS-Aktie zündet den Turbo: Wird das noch vor SAP der Turnaround?

Hinter den Anteilen von IONOS liegt in den vergangenen 12 Monaten eine Berg- und Talfahrt. Nach einem starken Auftakt und einer Verdopplung des Kurses legte die Aktie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres den Rückwärtsgang ein. Gegenüber ihren Hochs hat sie zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent eingebüßt und damit sämtliche Kursgewinne wieder abgegeben.

Nicht nur SAP, auch IONOS musste zuletzt Federn lassen

Doch am Donnerstag kann die Aktie in einem insgesamt ganz schwachen Marktumfeld glänzen und mit zweistelligen Aufschlägen punkten. Der am Morgen vorgelegte Geschäftsbericht überzeugt ebenso wie der Ausblick auf das kommende Jahr.

IONOS profitiert von starkem Neukundenwachstum

Die Erlöse legten 2025 um 5,5 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro zu. Ohne Wechselkursveränderungen hätte das Wachstum nach Unternehmensangaben +6,1 Prozent betragen. Zum Anstieg trug vor allem ein starkes Kundenwachstum bei. Die legten um 310.000 auf insgesamt 6,63 Millionen zu.

Auch operativ konnten die Karlsruher Verbesserungen erzielen. Das bereinigte EBITDA kletterte von 409,4 Millionen Euro in 2024 um 18,5 Prozent auf 485,2 Millionen Euro. Ermöglicht wurde das durch einen Anstieg der EBITDA-Marge um 4 Prozentpunkte auf 36,8 Prozent.

CEO Achim Weiß betonte in der Pressemitteilung des Unternehmens: "2025 war für IONOS ein sehr erfolgreiches Jahr, strategisch und operativ. Wir haben unsere Profitabilität enorm gesteigert und unseren Fokus als Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen weiter geschärft."

Wachstumsbeschleunigung erwartet, Ausblick stellt Investoren zufrieden

Für 2026 erwartet das Management ein anhaltend starkes Geschäft. Währungsbereinigt wird ein Umsatzwachstum von 7 Prozent erwartet. Die Wachstumsbeschleunigung führt IONOS auf das starke Neukundenwachstum im vergangenen Jahr zurück. Einmal mehr verweist das Unternehmen dabei auf Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten. Auch neue KI-Funktionen sollen für weiteres Wachstum sorgen.

Auch die Profitabilität soll weiter verbessert werden, sodass das Ertragsergebnis wie schon im abgelaufenen Jahr überproportional steigen soll. Angestrebt sind auf bereinigter Basis 530 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge soll sich auf 37 bis 38 Prozent belaufen.

IONOS-Aktie am Donnerstag einsame Spitze

Mit seinem zufriedenstellenden Ergebnis und der Aussicht auf eine Wachstumsbeschleunigung trifft IONOS am Donnerstag den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger. Die flüchten sich nach dem Leitzinsentscheid am Mittwochabend sowie den explodierenden Öl- und Gaspreisen in die wenigen Gewinner am Aktienmarkt, zu denen IONOS mit einem knapp zweistelligen Anstieg dazugehört.

Ein charttechnischer Befreiungsschlag ist das noch nicht, da erst das Überwinden der bei 24,78 Euro liegenden 50-Tage-Linie für ein Kaufsignal sorgen würde. Der Kursverlauf deutet jedoch auf einen soliden Doppelboden im Bereich von 21,30 Euro hin, der nun als Sprungbrett für eine Erholung dienen könnte. Um aus dem Anstieg bereits einen Turnaround abzuleiten, dafür ist es noch zu früh, der Startschuss für eine mehrtägige Gegenbewegung dürfte aber gefallen sein.

Fazit: Auch die Bewertung bietet jede Menge Luft nach oben

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist IONOS überraschend günstig. Das KGVe 2026 liegt nach Einschätzung von MarketScreener bei 10,5. Das ist nicht nur für ein margenstarkes Technologie-Unternehmen, sondern auch für einen Konzern mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich deutlich zu wenig.

Das EV/EBITDA-Verhältnis liegt auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung für das bereinigte EBITDA bei 6,7. Das ist ebenfalls sehr günstig. Mitbewerber SAP ist hier mit 13,5 und damit doppelt so hoch bewertet. Die niedrigen Vielfachen deuten wie der Chart der Aktie darauf hin, dass IONOS nach der gelungenen Ergebnispräsentation vor einer Erholung stehen dürften – mittelfristige Turnaround-Chancen inklusive!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion