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    Rallye geht weiter

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    MDAX-Highflyer Nordex: Es hört einfach nicht auf!

    Der rasant wachsende Energiebedarf sowie hohe Preise für Öl und Gas sorgen für einen anhaltend starken Auftragseingang beim Windkraftanlagenbauer Nordex.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye geht weiter - MDAX-Highflyer Nordex: Es hört einfach nicht auf!
    Foto: Jens Büttner/dpa

    Nordex-Aktie: Nicht nur das Order-Buch, auch die Aktie explodiert

    Zu den aktuellen Stars des deutschen Aktienmarktes gehört wie schon im Jahr zuvor die Anteile des Windkraftanlagenbauers Nordex. Ungeachtet des zuletzt schwachen Gesamtmarktumfeldes blickt die Aktie auf ein Plus von mehr als 50 Prozent seit dem Jahreswechsel zurück. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Aufschlag von über 160 Prozent zu Buche.

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    Jüngster Kurstreiber waren neben dem bärenstarken Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr auch die anhaltend gute Auftragslage. Nachdem Nordex am Dienstag schon einen neuen Großauftrag vermelden konnte, kommt am Donnerstag ein weiterer hinzu.

    Auftragseingang wächst um weitere 54 Megawatt

    Wie die Hamburger am Morgen mitgeteilt haben, hat der Osnabrücker Projektentwickler Prowind acht Anlagen des Typs N175/6.X gebucht. 6 davon sollen am Standort in Hogenset, 2 weitere in Füchtorf zum Einsatz kommen. Die installierte Leistung soll sich auf insgesamt 54,4 Megawatt belaufen. Der Projektabschluss ist für Ende 2027 geplant.

    Neben den Turbinen hat Prowind auch die Türme bei Nordex gebucht. Hier sollen Hybridtürme mit einer Nabenhöhe von 179 Metern zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird Nordex auch die Wartung und Instandhaltung der Anlagen übernehmen. Der über 20 Jahre laufende Premium-Wartungsvertrag sorgt wie das gesamte Instandhaltungsgeschäft für Erlöse mit hoher finanzieller Sichtbarkeit, was neben den Unternehmensmargen auch dem Cashflow zugutekommt.

    Gemeinsam mit dem am Dienstag gemeldeten Auftragseingang (Repowering-Projekt auf Fehmarn) hat Nordex allein in diesem Monat Orders mit einer Gesamtleistung von 576 Megawatt gemeldet. Die Explosion der Öl- und Gaspreise könnte diesen Trend in den kommenden Monaten noch verstärken.

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    Aktie konsolidiert auf hohem Niveau

    In einem am Donnerstag ganz schwachen Gesamtmarktumfeld – neben dem Leitzinsentscheid der FED wird das Sentiment auch durch explodierende Preise für europäisches Erdgas belastet – kann die Nordex-Aktie von der neuerlichen Erfolgsmeldung nicht profitieren. Sie verliert rund 2,5 Prozent, nachdem den Bullen am Mittwoch noch ein neues Mehrjahreshoch gelungen war.

    Insgesamt ist der starke Aufwärtstrend bislang jedoch kaum gefährdet. Das aktuelle Worst-Case-Szenario ist der Lückenschluss bei rund 35 Euro. Hierfür könnte jedoch die rasch ansteigende, aktuell bei 36,47 Euro liegende 50-Tage-Linie einen effektiven Schutz bieten.

    Fazit: Gegenwärtig hohes KGV, aber ...

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist das aktuelle Kursniveau fortgeschritten. Für 2026 ist Nordex bereits mit einem KGVe von 25,0 bewertet, das im darauffolgenden Jahr auf 22,4 sinken soll. Mitbewerber wie Orsted und Vestas sind deutlich günstiger zu haben.

    Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) wird von MarketScreener für 2026 auf 0,4 veranschlagt. Das liegt deutlich unter dem Wert von 1, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Damit wird das vergleichsweise hohe KGV durchaus durch das günstige PEG gerechtfertigt, was für anhaltendes Investoreninteresse und eine Fortsetzung der Rallye sorgen könnte.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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