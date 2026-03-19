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    KuCoin startet erste Tomorrowland-Winteraktivitäten im Rahmen einer globalen Partnerschaft und bringt „Guided into the Future" in die Alpen

    Von immersiven alpinen Erlebnissen bis hin zu den „12 KuCoin Guardians" – das Festival erweckt die Markenphilosophie von KuCoin zum Leben, indem sie Vertrauen für eine globale Musikgemeinschaft sichtbar macht

    PROVIDENCIALES, Turks- und Caicosinseln, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine weltweit führende Krypto-Plattform, die auf Vertrauen gründet, gab heute den Start seiner immersiven Vor-Ort-Aktionen für das Tomorrowland Winter 2026 bekannt. Dies ist das erste große Festivalerlebnis im Rahmen der globalen Partnerschaft mit Tomorrowland.

    Tomorrowland Winter findet vom 21. bis 28. März 2026 im berühmten Alpenort Alpe d'Huez statt und wird eine Woche lang mehr als 24.000 Besucher pro Tag zu einem Festival der elektronischen Musik einladen. Auf dem Festival werden international anerkannte Künstler wie Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies und Dimitri Vegas auftreten. Eine Woche vor der Eröffnung des Festivals bringt KuCoin seine Kampagne „Guided into the Future" mit einer Reihe von Erlebnissen in die französischen Alpen, die Musik, Kultur und digitale Innovation vereinen.

    Aufbauend auf der bereits angekündigten globalen Partnerschaft zwischen KuCoin und Tomorrowland für den Zeitraum 2026 bis 2028 spiegeln die bevorstehenden Aktivitäten eine tiefere Verbindung zwischen der globalen Musikkultur und dem sich weiterentwickelnden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte wider – beides basiert auf den Grundsätzen von Gemeinschaft, Kreativität und Vertrauen.

    Im Rückblick auf die Zusammenarbeit hob BC Wong, CEO von KuCoin, den gemeinsamen Gemeinschaftsgeist hervor, der diese Partnerschaft prägt. „Vertrauen ist die Grundlage jeder blühenden Gemeinschaft", so BC. „Tomorrowland hat durch Musik und Kreativität eine der lebendigsten globalen Gemeinschaften geschaffen. Wir bei KuCoin sind der Überzeugung, dass die Zukunft der digitalen Finanzwelt auf denselben Prinzipien der Offenheit, Zusammenarbeit und des Vertrauens beruhen sollte. Unsere Präsenz bei Tomorrowland Winter spiegelt unser Engagement wider, Technologie mit Kultur zu verbinden und globale Gemeinschaften zu stärken."

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    PR Newswire (dt.)
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