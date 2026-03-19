BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kostensenkungen des Autozulieferers dürften das Wachstum längerfristig erschweren, schrieb Harry Martin am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen für 2025. Hierfür spreche die Umsatzprognose für das laufende Jahr, die um drei Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 37,12EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



