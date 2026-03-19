DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 33,00 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,50
Kursziel alt: 33,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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