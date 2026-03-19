Kontron Aktie kommt unter die Räder - 19.03.2026

Die Kontron Aktie notiert aktuell bei 17,800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -16,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,500 € entspricht. Der Kursrückgang der Kontron Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -16,43 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Kontron Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -5,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -7,50 % erlebt.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,86 % 1 Monat -10,16 % 3 Monate -5,10 % 1 Jahr -17,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und potenzielle Impulse durch Fundamentales/Technisches. Die Partnerschaft von Kontron America mit SiMa.ai zur KBox A-151 EAI wird als möglicher Katalysator gesehen, könnte aber Bewertung beeinflussen. Chart-technisch herrschen bearish Signale: Kurs um 21,60 €, Unterstützung bei 21,06 €, möglicher Keilbruch; 26. März als potenzieller Trigger. Insiderkäufe werden als wenig aussagekräftig gesehen. Insgesamt gemischte Stimmung, bei weiterem Abwärtsdruck Buy-/Sell-Entscheidungen.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Honeywell International, Schneider Electric und Co.

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,71 %. Siemens notiert im Minus, mit -2,20 %.

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Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.