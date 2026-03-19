Kontron Aktie sackt ab - 19.03.2026

Mit einer Performance von -18,98 % musste die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Kontron Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -18,98 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Kontron insgesamt ein Minus von -5,21 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -6,95 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,12 % 1 Monat -9,79 % 3 Monate -5,21 % 1 Jahr -18,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung nahe 21,6 €, technische Signale eines möglichen Keil-Ausbruchs mit Unterstützung bei 21,06 €, sowie die Marktstimmung. Neben skeptischen Verkäufen wird über positive Fundamentaldaten durch Partnerschaften (SiMa.ai/KBox A-151 EAI) und HARAKAN-F2-2 gesprochen. Insiderkäufe werden als nicht relevant gesehen; Hedging wird diskutiert.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd.EUR € wert.

Am 19.03.2026 ist die Kontron Aktie, bisher, um -16,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,71 %. Siemens notiert im Minus, mit -2,20 %.

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Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.