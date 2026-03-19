Siemens Energy Aktie fällt auf 146,00€ - 19.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -3,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,88 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +25,14 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat -10,00 % 3 Monate +24,88 % 1 Jahr +148,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie. Kernpunkte: Kursanstieg getragen von Rekordaufträgen und KI‑Boom; Vergleiche mit GE Vernova; Divergierende Kursentwicklung; Nutzer spekulieren, dass SE Ende 2026 bei ca. 200 € stehen könnte. Diskussionsthema auch potenzielle neue Geschäftsbereiche (Brennstoffzellen/Elektrolyseure) und Governance-Angelegenheiten (Aufsichtsratsmandat). Zudem werden Gründe für jüngste Kursrückgänge diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,02 Mrd. € wert.

Die globale Elektrizitätsnachfrage explodiert, angetrieben von E-Mobilität, Rechenzentren und der Elektrifizierung der Industrie. Doch die Netze stoßen an ihre Grenzen, und Energie wird zur geostrategischen Waffe. Während Siemens Energy mit …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.