Lanxess Aktie mit Kursrutsch - -4,80 % - 19.03.2026

Mit einer Performance von -4,80 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,80 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,35 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lanxess eine negative Entwicklung von -27,51 % erlebt.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,81 % 1 Monat -34,92 % 3 Monate -24,35 % 1 Jahr -58,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Lanxess-Aktie. Schwerpunkt ist ein mögliches Abtauchen unter 12 Euro, später Richtung 10 Euro oder Rebound, während einige Anleger Geduld empfehlen. Zahlen für 2025 zeigen Umsatz minus 10,9% auf 5,673 Mrd €, EBITDA vor Sondereinflussen 510 Mio € (−16,9%), Nettofinanzverschuldung gesenkt; 2026-EBITDA vor Sondereinflussen 450–550 Mio €. Diskussionen über Erholung erst in H2 2026, Öl- und Konjunkturrisiken, Short-Positionen (Greenlight reduziert) und gehäufte Kursverluste.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,78 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,32 %. Covestro verliert -0,50 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.