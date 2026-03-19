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    Red Cat Holdings Aktie heute im Minus - 19.03.2026

    Am 19.03.2026 ist die Red Cat Holdings Aktie, bisher, um -2,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Red Cat Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Red Cat Holdings Aktie heute im Minus - 19.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

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    Red Cat Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Die Red Cat Holdings Aktie ist bisher um -2,44 % auf 14,000 gefallen. Das sind -0,350  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Red Cat Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,000, mit einem Minus von -2,44 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Red Cat Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +125,08 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Red Cat Holdings Aktie damit um +1,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Red Cat Holdings einen Anstieg von +102,31 %.

    Red Cat Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,82 %
    1 Monat +32,08 %
    3 Monate +125,08 %
    1 Jahr +201,72 %

    Informationen zur Red Cat Holdings Aktie

    Es gibt 119 Mio. Red Cat Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

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    Red Cat Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Red Cat Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Red Cat Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Red Cat Holdings

    -2,44 %
    +1,82 %
    +32,08 %
    +125,08 %
    +201,72 %
    +530,06 %
    ISIN:US75644T1007WKN:A2PPXB



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