Red Cat Holdings Aktie heute im Minus - 19.03.2026

Die Red Cat Holdings Aktie ist bisher um -2,44 % auf 14,000€ gefallen. Das sind -0,350 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Red Cat Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,000€, mit einem Minus von -2,44 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Red Cat Holdings bietet spezialisierte Drohnenlösungen mit innovativer Softwareintegration und konkurriert mit großen Namen wie DJI und Parrot.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Red Cat Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +125,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Red Cat Holdings Aktie damit um +1,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Red Cat Holdings einen Anstieg von +102,31 %.

Red Cat Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,82 % 1 Monat +32,08 % 3 Monate +125,08 % 1 Jahr +201,72 %

Informationen zur Red Cat Holdings Aktie

Es gibt 119 Mio. Red Cat Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

Red Cat hat Rekorde geliefert, verfehlt aber beim Gewinn. Die Reaktion der Anleger zeigt, wie gnadenlos der Markt aktuell ist.

Ein Börsengang wie aus dem Lehrbuch ? oder doch eine Übertreibung? Die Aktie von Swarmer schießt am ersten Handelstag um über 500 Prozent nach oben und elektrisiert Anleger weltweit. Innerhalb von 24 Stunden war ein Tenbagger geboren. Wie weit geht …

Red Cat Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Red Cat Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Red Cat Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.