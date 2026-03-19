Angriff auf Eli Lilly und Novo Nordisk: Roche wittert Milliardenchance

"Wir kratzen buchstäblich nur an der Oberfläche", sagte Manu Chakravarthy, Entwicklungschef für Herz-, Nieren- und Stoffwechselmedikamente bei Roche, dem Wall Street Journal. Unterhalb liege "eine ganze Welt ungedeckter Bedürfnisse, auf deren Erfüllung die Patienten verzweifelt warten".

Der Schweizer Pharmakonzern Roche erwartet einen grundlegenden Wandel im Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit. Mit zunehmender Verbreitung der Therapien werde sich der Markt in mehrere Segmente aufteilen. Das eröffne neuen Anbietern Chancen, die Dominanz von Eli Lilly und Novo Nordisk herauszufordern.

Milliardenmarkt im Wandel

Der Markt wächst rasant. Nach Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC leiden mehr als 100 Millionen Erwachsene in den USA an Adipositas. Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass bis 2030 rund 15 Millionen Patienten Medikamente gegen Fettleibigkeit nutzen werden.

Mit neuen Tabletten, sinkenden Preisen und besserem Zugang über staatliche Programme werde sich der Markt stärker am Verbraucher orientieren.

Chakravarthy betont, dass es keine Standardlösung geben werde. Unterschiedliche Patienten hätten unterschiedliche Bedürfnisse. "Der Markt wird sich segmentieren. Das wissen wir, es geschieht bereits", sagte er.

Roche baut Portfolio durch Übernahmen aus

Roche gehörte in den 1990er-Jahren mit dem Medikament Xenical zu den Pionieren. Später zog sich der Konzern jedoch zurück, bevor moderne Wirkstoffe wie GLP-1-Präparate den Durchbruch brachten.

Nun setzt Roche auf eine Rückkehr durch gezielte Zukäufe und Partnerschaften. Der Konzern investierte Milliarden in neue Wirkstoffkandidaten und Technologien.

Dazu zählen unter anderem Übernahmen wie Carmot Therapeutics für bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar sowie Lizenzdeals mit Zealand Pharma im Volumen von bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar. Auch die Übernahme von 89bio für rund 3,5 Milliarden US-Dollar stärkt das Portfolio.

Ein Roche-Sprecher erklärte, Investitionsentscheidungen zielten darauf ab, das Potenzial zu maximieren und den Nutzen für Patienten zu steigern.

Angriff auf die Marktführer

Aktuell dominieren Eli Lilly und Novo Nordisk den Markt mit Blockbustern wie modernen Abnehmpräparaten. Roche sieht dennoch eine Chance, sich unter die Top 3 vorzuarbeiten.

Der am weitesten entwickelte Kandidat ist die Injektion CT-388. Sie soll bald in die entscheidende Studienphase gehen. Roche will die Entwicklung beschleunigen und investiert gezielt vor.

Auf Zweifel reagiert Chakravarthy offensiv. "Die Leute fragen mich ständig: 'Seid ihr nicht zu spät dran?'" Seine Antwort: "Wir haben systematisch versucht, ein Portfolio und einen Ansatz aufzubauen, der sehr durchdacht, differenziert, patientenorientiert und ganzheitlich ist, wenn man sich wirklich vor Augen führt, wo die wichtigsten ungedeckten Bedürfnisse liegen."

Fokus auf langfristigen Therapieerfolg

Ein zentrales Problem bleibt laut Roche die langfristige Gewichtsstabilisierung. Der Konzern untersucht daher neue Ansätze, die auf das Gehirn wirken.

"Letztendlich ist Adipositas eine neurologische oder eine Erkrankung des Gehirns", sagte Chakravarthy. Roche beobachte gezielt wissenschaftliche Fortschritte in diesem Bereich.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion