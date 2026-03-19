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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Deutliche Verluste - Ölpreis zieht weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Konjunktursorgen belasten deutschen Aktienmarktdax
    • Staerkere Anstiege der Oelpreise schuern Inflation
    • Iran reagiert auf Angriffe aufEnergieinfrastruktur
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Deutliche Verluste - Ölpreis zieht weiter an
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt wieder fest im Griff. Die wichtigsten Indizes gerieten im frühen Handel am Donnerstag stark unter Druck. Für Verunsicherung sorgte der weiter kräftige Anstieg der Ölpreise, der die Furcht vor einem deutlichen Anziehen der Inflation mit entsprechend negativen wirtschaftlichen Konsequenzen schürte.

    Der Leitindex Dax fiel um 1,6 Prozent auf 23.123 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 1,9 Prozent auf 28.948 Punkte ein.

    Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 114 Dollar. Ein iranischer Offizieller sprach in der Nacht auf der Online-Plattform X von einer neuen Eskalationsstufe. Damit reagiert das Regime auf zunehmende Angriffe auf seine Energieinfrastruktur. Der Iran sieht seinerseits Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar als legitime Ziele./la/nas





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