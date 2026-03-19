BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Chemiekonzerns für 2026 lägen unter den Erwartungen und implizierten eine Erholung im zweiten Halbjahr, schrieb Anil Shenoy in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Free Cashflow sei schwach ausgefallen und die Nettoverschuldung etwas höher als von ihm erwartet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 12,50EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
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