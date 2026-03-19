BARCLAYS stuft DocMorris auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris nach endgültigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Die Zahl der rezeptpflichtigen Medikamente implizierten, dass die Schweizer Boden an den Konkurrenten Redcare Pharmacy verlieren, schrieb Sarah Roberts in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Ein langsameres Wachstum dürfte die Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbslage schüren./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 4,728EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.