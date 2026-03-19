DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 465 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 4,153EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,4
Kursziel alt: 4,65
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,4
Kursziel alt: 4,65
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