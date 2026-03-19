DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 465 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 4,153EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,4

Kursziel alt: 4,65

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,40 £ , was einem Rückgang von -3,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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