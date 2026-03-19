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    Ottobock zahlt etwas mehr Dividende als erwartet - Aktie dennoch auf Rekordtief

    Ottobock zahlt etwas mehr Dividende als erwartet - Aktie dennoch auf Rekordtief
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock will seine Aktionäre mit einer überraschend hohen Dividende bedenken. Der Hauptversammlung werde eine Dividende in Höhe von 97 Cent je Aktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im niedersächsischen Duderstadt mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten hatten 93 Cent erwartet.

    Hauptprofiteur der Dividendenzahlung ist der Milliardär Hans Georg Nädler, der knapp 52 Millionen Ottobock-Aktien und damit etwas mehr als 80 Prozent des Aktienkapitals hält.

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    Bereinigt etwa um Sondereffekte, sowie Zu- und Verkäufe stieg der Gewinn von Ottobock vergangenes Jahr um 83 Prozent auf gut 177 Millionen Euro. Die Strategie der Niedersachsen sieht vor, davon 30 bis 40 Prozent auszuschütten. Unterm Strich stand 2025 ein Gewinn von knapp 96 Millionen Euro.

    Ottobock war im vergangenen Oktober an die Börse gegangen. Vom Ausgabepreis in Höhe von 66 Euro ging es zunächst bis auf etwas mehr als 75 Euro nach oben. Danach ging es kräftig nach unten. Am Donnerstag gab der Kurs weitere 1,8 Prozent nach und fiel auf 51,65 Euro und damit auf den bisher tiefsten Stand seit dem Börsengang.

    Das nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen mit rund 3,3 Milliarden Euro bewertete Unternehmen ist seit Dezember im SDax gelistet./lew/zb/nas

    Ottobock

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    -24,17 %
    -25,29 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 16.440 auf Ariva Indikation (19. März 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +43,55 %/+93,99 % bedeutet.




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