BARCLAYS stuft Freenet Namensaktien auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktie sei aus Investmentsicht in den vergangenen 12 bis 18 Monaten schwerer einzuschätzen, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag. Der Experte senkte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters in diesem Jahr um vier Prozent./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 26,90EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

