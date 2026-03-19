BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 22,90EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sarah Roberts

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

