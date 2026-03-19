Rüstungskonzern plant weiterhin Börsengang: Der nächste Rüstungs-Hit?

KNDS hält weiterhin an seinem geplanten Börsengang in diesem Jahr fest, wie Reuters berichtet. Der Panzerhersteller hält damit trotz der herrschenden politischen Debatte über eine Beteiligung der Bundesregierung an seinen Plänen fest. KNDS-Chef Jean-Paul Alary sagte dazu: "Es gibt keine Hindernisse. Der Börsengang ist geplant und wir liegen im Zeitplan."

Von den Bankern wird eine milliardenschwere Doppelnotierung in Paris und Frankfurt erwartet. Diese könnte KNDS im Juni oder Juli mit rund 20 Milliarden Euro (22,9 Milliarden US-Dollar) bewerten. 25 Prozent der Aktien sollen an die Börse gebracht werden. Jean-Paul Alary signalisierte, dass KNDS neben dem Verkauf bestehender Aktien auch die Beschaffung von neuem Kapital anstrebt.