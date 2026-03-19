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    Bewertung von 20 Mrd. Euro

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    Verteidigungskonzern plant weiterhin Börsengang: Der nächste Rüstungs-Hit?

    KNDS hält an Plänen zum Börsengang fest, erwartet eine Bewertung von 20 Milliarden Euro und will zusätzliches Kapital für Investitionen und Übernahmen beschaffen.

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    Bewertung von 20 Mrd. Euro - Verteidigungskonzern plant weiterhin Börsengang: Der nächste Rüstungs-Hit?
    Foto: OpenAI

    KNDS hält weiterhin an seinem geplanten Börsengang in diesem Jahr fest, wie Reuters berichtet. Der Panzerhersteller hält damit trotz der herrschenden politischen Debatte über eine Beteiligung der Bundesregierung an seinen Plänen fest. KNDS-Chef Jean-Paul Alary sagte dazu: "Es gibt keine Hindernisse. Der Börsengang ist geplant und wir liegen im Zeitplan." 

    Von den Bankern wird eine milliardenschwere Doppelnotierung in Paris und Frankfurt erwartet. Diese könnte KNDS im Juni oder Juli mit rund 20 Milliarden Euro (22,9 Milliarden US-Dollar) bewerten. 25 Prozent der Aktien sollen an die Börse gebracht werden. Jean-Paul Alary signalisierte, dass KNDS neben dem Verkauf bestehender Aktien auch die Beschaffung von neuem Kapital anstrebt. 

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    Er sagte, KNDS könne dieses zusätzliche Kapital für Investitionen und potenzielle Übernahmen nutzen. Gleichzeitig bekräftigte er, dass sich das Unternehmen weiterhin auf Landsysteme konzentrieren werde. Zudem wies er Vermutungen zurück, dass Konkurrent Rheinmetall den geplanten Börsengang von KNDS nutzen könnte, um eine Beteiligung aufzubauen. Er sagte, dass er in einem solchen Schritt keinen strategischen Nutzen sehe.

    KNDS, hervorgegangen aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann aus Deutschland und dem französischen Rüstungskonzern Nexter, gehört dem französischen Staat sowie der deutschen Familie Bode. Nach Angaben aus informierten Kreisen strebt Berlin den Erwerb einer Sperrminorität von mindestens 25 Prozent an, ein konkreter Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion    

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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