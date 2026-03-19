Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.03. - ATX schwach -2,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 22.972,74 PKT und verliert bisher -0,76 %.
Top-Werte: RWE +1,19 %, Deutsche Boerse +1,11 %, Hannover Rueck +0,98 %
Flop-Werte: Vonovia -8,71 %, Siemens Energy -4,58 %, Siemens -3,05 %
Der MDAX steht bei 28.716,51 PKT und verliert bisher -1,43 %.
Top-Werte: IONOS Group +9,18 %, United Internet +7,88 %, Nemetschek +4,11 %
Flop-Werte: TAG Immobilien -5,73 %, Lanxess -4,93 %, LEG Immobilien -4,89 %
Der TecDAX steht bei 3.485,04 PKT und verliert bisher -0,52 %.
Top-Werte: IONOS Group +9,18 %, United Internet +7,88 %, 1&1 +6,72 %
Flop-Werte: Kontron -14,29 %, SMA Solar Technology -3,77 %, Ottobock -3,47 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.617,31 PKT und verliert bisher -0,62 %.
Top-Werte: Sanofi +1,30 %, TotalEnergies +1,19 %, Deutsche Boerse +1,11 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,58 %, Siemens -3,05 %, Infineon Technologies -2,95 %
Der ATX bewegt sich bei 5.310,43 PKT und fällt um -2,17 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +0,82 %, EVN +0,63 %, Verbund Akt.(A) +0,49 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -8,11 %, Lenzing -6,56 %, PORR -4,40 %
Der SMI bewegt sich bei 12.568,37 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Swisscom +1,13 %, Kuehne + Nagel International +0,95 %, Lonza Group +0,57 %
Flop-Werte: Sika -4,09 %, Partners Group Holding -1,85 %, CIE Financiere Richemont -1,74 %
Der CAC 40 steht bei 7.831,88 PKT und verliert bisher -0,71 %.
Top-Werte: Sanofi +1,30 %, Euronext +1,20 %, TotalEnergies +1,19 %
Flop-Werte: Accor -7,48 %, ArcelorMittal -4,63 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,86 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:55:32) bei 2.949,11 PKT und fällt um -1,43 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,85 %, Nordea Bank Abp -0,08 %, Telia Company -0,11 %
Flop-Werte: SKF (B) -2,71 %, SSAB Registered (A) -2,67 %, Skanska (B) -2,34 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.170,00 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,55 %, Piraeus Port Authority +0,95 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,14 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,44 %, Jumbo -2,19 %, Viohalco -2,15 %
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