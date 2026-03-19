BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der positive Cashflow im vergangenen Jahr sei für den Flughafenbetreiber ein wichtiger Wendepunkt, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochabend. Das Management fokussiere nunmehr auf einen Abbau der Verschuldung und Disziplin bei den Kapitalausgaben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 75,75EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
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