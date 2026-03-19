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    Neuer Goldrausch in Ontario

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    Politik fördert Bergbau-Hausse

    Ontarios Goldexploration nimmt Fahrt auf: Seit Jahresbeginn meldete eine Reihe von Unternehmen vielversprechende Ergebnisse – darunter ansehnliche Goldgehalte und substanzielle Ressourcenschätzungen.

     

    Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) veröffentlichte Anfang März die Ergebnisse einer entscheidenden Bohrung beim Gold-Rock-Projekt im Westen Ontarios. Der „Gap Hole 2“ genannte Bohrtest durchteufte insgesamt 15 goldhaltige Strukturen über eine Mächtigkeit von 600 Metern.

     

    In 460 Metern Tiefe, der laut Dryden-Geologen tiefsten Bohrung, die das Unternehmen bislang dort niedergebracht hat, ergab sich ein Goldgehalt von 2,64 g/t über 2,50 Meter, einschließlich 10,80 g/t Gold über 0,50 Meter.

     

    Goldpotenzial nahezu verdoppelt

     

    Die Bohrung zeigt demnach, dass sich die im vergangenen Jahr von Dryden Gold entdeckten hochgradigen Strukturen entlang des Streichens über mehr als 500 Meter erstrecken. Nach Ansicht der Geologen belegt dies, dass der Erzkörper bis in Tiefen von über 450 Metern unter der Oberfläche reicht – rund 200 Meter tiefer als bei früheren Bohrungen. „Dadurch verdoppelt sich das Potenzial nahezu, da das Projekt in der Tiefe bislang kaum erschlossen ist“, erläutert CEO Trey Wasser.

     

    Dryden Gold ist im weitläufigen Ontario jedoch nicht allein: Die Goldexploration in der ertragreichen Provinz gewinnt angesichts der anhaltend günstigen Marktsituation deutlich an Dynamik. Allein seit Jahresbeginn haben Dutzende Goldexplorer aus der Provinz neue Bohrergebnisse gemeldet oder Mineralressourcenschätzungen vorgelegt. Die Resultate zeigen häufig attraktive Goldgehalte und belegen, dass auch nach vielen Jahrzehnten Förderung noch weitere Edelmetalle in Ontarios Böden schlummern.

     

    Ontarios Goldexplorer mit starken Ergebnissen

     

    NexGold Mining (ISIN: CA65345V1085, WKN: A40EWF) präsentierte am 2. Februar erste Ergebnisse aus dem bis zu 25.000 Meter umfassenden Bohrprogramm auf dem Goliath-Gold-Komplex. Unter den Resultaten: 3,31 Gramm Gold pro Tonne über 20,00 Meter (von 279,00 bis 299,00 Metern), einschließlich 71,69 Gramm Gold pro Tonne über 0,75 Meter.

     

    Heritage Mining (ISIN: CA42727W1032, WKN: A3DTM6) veröffentlichte am 9. Februar Ergebnisse von Bohrungen auf dem Melba-Minenprojekt, 22 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake und 90 Kilometer südöstlich von Timmins im Nordosten Ontarios. Zu den Resultaten zählt unter anderem ein Abschnitt von 42,57 Gramm Gold pro Tonne über 1 Meter ab 72 Metern, endend in Goldmineralisierung.

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