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    Ein ehemaliger NASA-Ingenieur versiegelt Fotos in einem arktischen Berg, damit sie 1000 Jahre erhalten bleiben

    SVALBARD, Norwegen, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Eternity.Photos hat den weltweit ersten Archivierungsdienst für Privatfotos gestartet, der darauf ausgelegt ist, persönliche Fotografien über mehr als 1000 Jahre zu bewahren. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Archivpartnern werden Fotos auf analogen Film übertragen und in Bergtresoren in Svalbard, Norwegen, neben dem Global Seed Vault eingelagert.

    Wenn die Cloud versagt, hält Film stand

    Die Speicherung in der Cloud hängt von Unternehmen, Servern und Dateiformaten ab, die möglicherweise nicht dauerhaft bestehen. Festplatten können innerhalb eines Jahrzehnts ausfallen. Eternity.Photos verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz: Bilder werden auf lichtempfindlichen Archivfilm übertragen, der in unabhängigen Tests nachweislich mehr als ein Jahrtausend überdauert, und anschließend in Berggewölben versiegelt.

    „Ihre Fotos sind der Beweis, dass Sie hier waren. Jeder Schnappschuss, ein erster Schritt, eine goldene Stunde, ein Gesicht, das Sie nie vergessen möchten, verdient es, länger zu bestehen als jede Festplatte", sagte Gründer Pavel Machalek.

    Machalek, ein ehemaliger NASA-Ingenieur und Mitgründer des Datenlöschungsunternehmens Spartacus, bringt eine besondere Perspektive auf die Archivierung mit: Wenn man einer Festplatte nicht sein Leben anvertrauen würde, warum dann sein Vermächtnis? Seine Lösung beseitigt die Abhängigkeit von Software, Hardware und Institutionen vollständig.

    So funktioniert es

    1. Laden Sie bis zu 20 Fotos online hoch.
    2. Sie zahlen eine Pauschalgebühr pro Paket. Kein Abonnement.
    3. Die Fotos werden auf Archivfilm übertragen und in sichere Tresore gebracht.
    4. Die Filmrollen werden in arktischen Bergtresoren in Svalbard gelagert, ergänzt um redundante Speicherung auf mehreren Kontinenten in Boyers, Pennsylvania, für den nordamerikanischen Markt.
    5. Sie erhalten ein Einlagerungszertifikat, das Ihr Archiv bestätigt.
    6. In Jahrhunderten legen Nachkommen dieses Zertifikat vor, um die Fotos zurückzuerhalten. Kein Konto, kein Passwort, keine Technologie erforderlich.

    Jede Bestellung enthält auf demselben Archivfilm ein eigenständiges QR-Code-Manifest, das die Identifizierung auch nach Jahrhunderten ohne externe Datenbank ermöglicht.

    Datenschutz durch Design

    Keine Konten erforderlich. Kein Tracking. Die einzige dauerhafte Aufzeichnung befindet sich auf dem Archivfilm selbst, der im Tresor versiegelt ist.

    Ein Geschenk, das ewig währt

    Ob Hochzeit, ein neugeborenes Kind oder das Gedenken an einen geliebten Menschen, den man verloren hat: Fotos für 1000 Jahre zu bewahren, sagt mehr als jede Karte es je könnte.

    „Wir konkurrieren nicht mit der Cloud", sagte Machalek. „Wir konkurrieren mit der Zeit."

    Informationen zu Eternity.Photos

    Eternity.Photos ist ein Archivierungsdienst für Verbraucher, der Fotografien auf analogem Film in arktischen Bergtresoren für mehr als 1000 Jahre bewahrt. Gegründet von Pavel Machalek, unterstützt von Slow Ventures.

    Medienkontakt: press@eternity.photos Website: https://eternity.photos/press

    Archival film reel used by Eternity.Photos to preserve customer photographs for over 1,000 years

     

    Eternity.Photos team transporting customer photo archives for storage in Arctic mountain vaults in Svalbard, Norway

     

    Interior of the Arctic vault in Svalbard, Norway, where Eternity.Photos stores customer photo archives

     

    Pavel Machalek, former NASA engineer and founder of Eternity.Photos

     

    Eternity.Photos Logo

    Video – https://www.youtube.com/watch?v=DvW1aAyXiPo 
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936867/Eternity_photos_silver_film_reel.jpg 
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936868/Eternity_Photos.jpg 
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936869/Eternity_Photos_deposit_in_arctic_vault.jpg 
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936870/Eternity_photo_founder_PavelMachalek_headshot.jpg 
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2936866/Eternity_Photos_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-ehemaliger-nasa-ingenieur-versiegelt-fotos-in-einem-arktischen-berg-damit-sie-1000-jahre-erhalten-bleiben-302718546.html





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    PR Newswire (dt.)
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