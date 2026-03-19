Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec Korbpreis steigt auf 13506 USDollar je Barrel
- Anstieg um 219 US Dollar im Vergleich zum VortagAB
- Opec berechnet Preis auf Basis wichtiger SortenABC
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 135,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,19 Dollar mehr als am Tag zuvor. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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tn2017 schrieb gestern 23:41
gehts noch?mitdiskutieren »
Massiver Ausbau von alternativen Energien und Speicherung des Stroms bei Überschuss ist die Lösung für Unabhängigkeit und Umwelt.
Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
Massiver Ausbau von alternativen Energien und Speicherung des Stroms bei Überschuss ist die Lösung für Unabhängigkeit und Umwelt.
Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
eRnIe_One schrieb 17.03.26, 20:45
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White House PANICS After SHOCK Dropsite Report
mit Jeremy Scahill
Hier wird diskutiert, dass der Krieg nicht so schnell vorbei sein wird. (auch wenn wir von Uncle Sam 24/7 aus den i§raäl!schen/usamerikanischen Medien namens Tagesschau und Tagesthemen etwas anders hören; kleiner hämischer + zugespitzter Kommentar meinerseits, da die ARD über Ihre eingebundenen Korrespondenten fast eins zu eins ständig den !df und. i§raäl!sche Propaganda wiedergibt).
+ Dass die I§raäl!s mit der aktuell noch nicht bestätigten Liquidierung Laridschanis den möglichen Hauptverhandlungsführer für einen möglichen verhandelten Ausweg ermordet haben.
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Es ist schon Wahnsinn, wie unsere gesellschaftliche "Elite" verroht ist, wie hier über die Ermordung von Geistlichen/ Regierungsmitgliedern/ Zivilisten anderer Länder mit einer Leichtigkeit in DE gesprochen wird, man mag von Ihnen halten was man möchte.
Man stelle sich vor die hätten blaue Augen und blondes Haar, oder es wären gar I§raäl!s / Ukrainer; meine Güte wäre hier was in unseren Journalistenzirkeln von Bild, SZ , FAZ, etc inkl. ÖRR und der dt. TalkshowSchickeria (mit den immer gleichen "Experten") los.
Semmelrolle schrieb 12.03.26, 12:26
Amerika hat bis jetzt 2x einen Waffenstillstand gefordert, die Iraner haben abgelehnt. Jeder der nach den ÖRR seine Meinung schließt hat die Welt grundlegend nicht verstanden. Etliche unabhängige Medienberichten zufolge die sich REIN auf Fakten beziehen zeigen uns eigentlich in was für eine Propaganda wir leben.mitdiskutieren »
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
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