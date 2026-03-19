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    HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und Ergebnissteigerung ab

    HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und Ergebnissteigerung ab
    Foto: Stefan Puchner - dpa
    Heidenheim (ots) -

    - Organisches Umsatzwachstum beträgt 2,2 %; Umsatzerlöse betragen 2.449,6 Mio.
    EUR
    - Bereinigtes EBITDA steigt um 15,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 276,9 Mio.
    EUR
    - Transformationsprogramm trägt mit über 50 Mio. EUR erneut wesentlich zum
    Ergebnis bei

    HARTMANN hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld
    erfolgreich weiterentwickelt und seine Wettbewerbsposition gestärkt. Das
    Unternehmen war insbesondere von Kürzungen und Unsicherheiten in der
    Rückerstattung von Produkten in wichtigen Marktsegmenten betroffen, konnte aber
    trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen Umsatz und bereinigtes EBITDA erneut
    steigern.

    Die HARTMANN GRUPPE erzielte 2025 Umsatzerlöse von 2.449,6 Mio. EUR. Das
    entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.
    Besonders durch neue Produkteinführungen wurden in strategischen Kernsegmenten
    Marktanteile gewonnen.

    Das bereinigte EBITDA lag mit 276,9 Mio. EUR um 15,5 Mio. EUR über dem
    Vorjahreswert. Die EBITDA-Rendite konnte gegenüber 2024 um 0,4 %-Punkte auf 11,3
    % gesteigert werden. Die Umsetzung von Wachstums- und Kostenmaßnahmen aus dem
    Transformationsprogramm trug 2025 mit über 50 Mio. EUR zur erneuten
    Ergebnisverbesserung bei. Vorgezogene Vertriebs- und Marketingaufwendungen für
    die Einführung neuer Produkte und Belastungen aus der Zollpolitik der USA
    wirkten sich im vergangenen Geschäftsjahr ergebnisdämpfend aus. Auch die
    Material- und Energiekosten blieben auf einem weiterhin hohen Niveau.

    2025 wurden wesentliche strukturelle Änderungen und Projekte umgesetzt. Dazu
    gehörte die erfolgreiche Umstellung des SAP-Systems auf S/4 HANA innerhalb des
    geplanten Zeit- und Budgetrahmens.

    Umsatzwachstum in den Kernsegmenten

    Das Segment Wundversorgung erzielte Umsatzerlöse von 623,6 Mio. EUR (organisches
    Umsatzwachstum: 2,6 %). Der Bereich der modernen Wundversorgung war auch 2025
    Wachstumstreiber, vor allem durch atraumatische Verbände rund um Zetuvit®
    Silicone und Resposorb® Silicone. Insbesondere in den USA konnten im ambulanten
    Versorgungssektor deutliche Marktanteilsgewinne erzielt werden. Dagegen war das
    Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und
    -kürzungen belastet.

    Das Segment Inkontinenzmanagement erzielte Umsatzerlöse von 785,8 Mio. EUR
    (organisches Umsatzwachstum: 2,8 %) und verzeichnete in allen Produktkategorien
    ein solides organisches Wachstum. Besonders der Bereich der Inkontinenzhosen
    profitierte von erfolgreichen Produkt-Relaunches und der Einführung der
    absorbierenden Unterwäsche.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 213 auf Tradegate (19. März 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 768,07 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.

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