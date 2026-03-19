HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und Ergebnissteigerung ab
- Organisches Umsatzwachstum beträgt 2,2 %; Umsatzerlöse betragen 2.449,6 Mio.
EUR
- Bereinigtes EBITDA steigt um 15,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 276,9 Mio.
EUR
- Transformationsprogramm trägt mit über 50 Mio. EUR erneut wesentlich zum
Ergebnis bei
HARTMANN hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld
erfolgreich weiterentwickelt und seine Wettbewerbsposition gestärkt. Das
Unternehmen war insbesondere von Kürzungen und Unsicherheiten in der
Rückerstattung von Produkten in wichtigen Marktsegmenten betroffen, konnte aber
trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen Umsatz und bereinigtes EBITDA erneut
steigern.
Die HARTMANN GRUPPE erzielte 2025 Umsatzerlöse von 2.449,6 Mio. EUR. Das
entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.
Besonders durch neue Produkteinführungen wurden in strategischen Kernsegmenten
Marktanteile gewonnen.
Das bereinigte EBITDA lag mit 276,9 Mio. EUR um 15,5 Mio. EUR über dem
Vorjahreswert. Die EBITDA-Rendite konnte gegenüber 2024 um 0,4 %-Punkte auf 11,3
% gesteigert werden. Die Umsetzung von Wachstums- und Kostenmaßnahmen aus dem
Transformationsprogramm trug 2025 mit über 50 Mio. EUR zur erneuten
Ergebnisverbesserung bei. Vorgezogene Vertriebs- und Marketingaufwendungen für
die Einführung neuer Produkte und Belastungen aus der Zollpolitik der USA
wirkten sich im vergangenen Geschäftsjahr ergebnisdämpfend aus. Auch die
Material- und Energiekosten blieben auf einem weiterhin hohen Niveau.
2025 wurden wesentliche strukturelle Änderungen und Projekte umgesetzt. Dazu
gehörte die erfolgreiche Umstellung des SAP-Systems auf S/4 HANA innerhalb des
geplanten Zeit- und Budgetrahmens.
Umsatzwachstum in den Kernsegmenten
Das Segment Wundversorgung erzielte Umsatzerlöse von 623,6 Mio. EUR (organisches
Umsatzwachstum: 2,6 %). Der Bereich der modernen Wundversorgung war auch 2025
Wachstumstreiber, vor allem durch atraumatische Verbände rund um Zetuvit®
Silicone und Resposorb® Silicone. Insbesondere in den USA konnten im ambulanten
Versorgungssektor deutliche Marktanteilsgewinne erzielt werden. Dagegen war das
Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und
-kürzungen belastet.
Das Segment Inkontinenzmanagement erzielte Umsatzerlöse von 785,8 Mio. EUR
(organisches Umsatzwachstum: 2,8 %) und verzeichnete in allen Produktkategorien
ein solides organisches Wachstum. Besonders der Bereich der Inkontinenzhosen
profitierte von erfolgreichen Produkt-Relaunches und der Einführung der
absorbierenden Unterwäsche.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie
Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 213 auf Tradegate (19. März 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 768,07 Mio..
Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.
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Hallo Swen1977,
Ich habe mir jetzt selbst einen überblick verschaft.
Wahrscheinlich wären bei einem Angebot von Schwenk für 300 Euro/Aktie die wenigsten Aktionäre abgabebereit, er müsste schon mindestens das Eigenkapital von ~330 Euro/Aktie bieten und selbst dann wird er wohl nicht mal 10% des Freefloats bekommen.