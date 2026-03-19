Villeroy & Boch trotzt Marktchaos: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen behauptet sich Villeroy & Boch 2025 mit moderatem Wachstum, soliden Ergebnissen und gezielten Investitionen für die Zukunft.
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- Im Geschäftsjahr 2025 steigerte Villeroy & Boch seinen Umsatz um 1,8 % auf 1.447 Mio. € trotz herausforderndem Marktumfeld.
- Das operative EBIT lag bei 97,8 Mio. €, was auf stabile Ergebnisse hinweist.
- Der Bereich Bad & Wellness erzielte einen Umsatz von 1.124,5 Mio. € (+2,3 %), mit einem EBIT von 65,2 Mio. €, auf Vorjahresniveau.
- Der Bereich Dining & Lifestyle verzeichnete einen Umsatz von 319,8 Mio. € (+1,0 %) und einen EBIT von 32,6 Mio. €, trotz schwacher Konjunktur.
- Das Unternehmen investierte 45,8 Mio. € in Modernisierungen und strategische Ausbauprojekte im Jahr 2025.
- Für 2026 wird ein Umsatzrückgang im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sowie ein EBIT von 75 bis 85 Mio. € erwartet, beeinflusst durch Verkaufsmaßnahmen und geopolitische Spannungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Villeroy & Boch ist am 19.03.2026.
Der Kurs von Villeroy & Boch lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,09 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,150EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
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