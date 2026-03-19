BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Wiederherstellung der beschädigten Ölproduktionsanlage Pearl Gas-to-Liquid in Katar dürfte Monate in Anspruch nehmen, vermutete Lydia Rainforth am Donnerstag. Die Anlage sei zur Bauzeit im Jahr 2008 die größte eigenständige Investition von Shell gewesen mit geschätzten 18 bis 19 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 39,96EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
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