BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Wiederherstellung der beschädigten Ölproduktionsanlage Pearl Gas-to-Liquid in Katar dürfte Monate in Anspruch nehmen, vermutete Lydia Rainforth am Donnerstag. Die Anlage sei zur Bauzeit im Jahr 2008 die größte eigenständige Investition von Shell gewesen mit geschätzten 18 bis 19 Milliarden US-Dollar./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 39,96EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

