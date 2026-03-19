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    BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Wiederherstellung der beschädigten Ölproduktionsanlage Pearl Gas-to-Liquid in Katar dürfte Monate in Anspruch nehmen, vermutete Lydia Rainforth am Donnerstag. Die Anlage sei zur Bauzeit im Jahr 2008 die größte eigenständige Investition von Shell gewesen mit geschätzten 18 bis 19 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 39,96EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Lydia Rainforth
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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