DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich jüngster Spekulationen um eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Langfristig würde er eine Trennung als wertsteigernd betrachten, da beide Portfolios dadurch fokussierter wären und Kapital entsprechend ihren eigenen Kernprioritäten einsetzen könnten, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei jedoch unklar, wie profitabel ein eigenständiges Lebensmittelgeschäft bei doppelten zentralen Kosten wäre./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.