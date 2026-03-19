Alibaba enttäuscht schon wieder – Gewinn -66 %, Aktie wird abgestraft

Hauptgrund für den Gewinneinbruch sind die hohen Investitionen in Zukunftsbereiche. Alibaba baut seine Aktivitäten rund um künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und neue Handelsformate deutlich aus. Konzernchef Eddie Wu betonte: "KI ist und bleibt einer unserer wichtigsten Wachstumsmotoren." Tatsächlich zeigt insbesondere das Cloud-Geschäft eine starke Dynamik: Der Umsatz legte deutlich zu, wobei KI-bezogene Produkte weiterhin dreistellige Wachstumsraten verzeichnen.

Alibaba hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten klar verfehlt und damit die wachsenden Zweifel an der aktuellen Strategie verstärkt. Der chinesische Tech-Konzern steigerte seinen Umsatz zwar auf rund 284,8 Milliarden Yuan (etwa 41 Milliarden US-Dollar), blieb damit jedoch unter den Prognosen. Gleichzeitig brach der Nettogewinn um rund 66 Prozent ein, während auch das operative Ergebnis massiv unter Druck geriet.

Kurzfristig jedoch belasten diese Investitionen die Profitabilität erheblich. Das bereinigte operative Ergebnis ging deutlich zurück, während gleichzeitig der Wettbewerb im Kerngeschäft intensiver wird. Im chinesischen E-Commerce-Markt steht Alibaba unter zunehmendem Druck durch Konkurrenten wie Pinduoduo und Douyin, die mit aggressiven Rabatten und dauerhaften Promotionen um preissensible Kunden kämpfen. Auch im Bereich schneller Lieferdienste liefern sich Anbieter einen kostspieligen Wettbewerb, der die Margen weiter schmälert.

Hinzu kommt ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Die anhaltende Immobilienkrise in China sowie Sorgen um Einkommenssicherheit belasten die Konsumlaune. Selbst große Verkaufsaktionen wie der "Singles’ Day" konnten zuletzt nicht mehr für den erhofften Nachfrageimpuls sorgen.

Die Börse reagierte prompt: Die in den USA gehandelten Alibaba-Aktien gaben im vorbörslichen Handel zunächst um 4,5 Prozent nach. Die aktuellen Zahlen verdeutlichen den schwierigen Balanceakt, vor dem das Unternehmen steht: Einerseits investiert Alibaba massiv in zukünftiges Wachstum durch KI, andererseits leidet kurzfristig die Ertragskraft.

Damit wird immer klarer, worauf es für den Konzern nun ankommt: die Monetarisierung seiner milliardenschweren KI-Offensive. Gelingt dieser Schritt nicht zügig, droht Alibaba weiter unter Druck zu bleiben – sowohl operativ als auch an der Börse.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 112,6EUR auf Tradegate (19. März 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.





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