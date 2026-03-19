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    Drohne stürzt über Ölraffinerie in Saudi-Arabien ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohne abgestürzt über Samref Raffinerie Saudis Öl
    • Verteidigungsministerium begutachtet derzeit Schadens
    • Drohnen und Rakete bei Riad und Janbu abgefangenen
    Drohne stürzt über Ölraffinerie in Saudi-Arabien ab
    Foto: Stringer - dpa

    RIAD (dpa-AFX) - Über der saudischen Ölraffinerie Samref ist nach offiziellen Angaben eine Drohne abgestürzt. Der Schaden werde derzeit begutachtet, teilte das Verteidigungsministerium in Saudi-Arabien mit.

    Der Iran hatte am Mittwoch nach israelischen Angriffen auf iranische Gasanlagen gedroht, als Vergeltungsmaßnahme Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar anzugreifen. Unter den genannten Zielen war auch die Samref-Raffinerie. Sie ist eine der bedeutendsten im Land.

    Am Morgen hatte das Verteidigungsministerium bereits erklärt, mehrere Drohnen unter anderem bei der Hauptstadt Riad und im östlichen Teil des Landes abgefangen zu haben. Auch eine ballistische Rakete, die auf den Hafen von Janbu - nahe der Raffinerie - abgefeuert worden sei, sei abgefangen und zerstört worden./arj/DP/nas





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