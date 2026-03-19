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    Black Swan im Ölmarkt

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    Öl-Schock trifft Aktien – drohen jetzt 20 % Verlust?

    Öl bewegt sich im Extrembereich und auch Aktien beginnen zu kippen. Historisch betrachtet folgte auf eine solche Volatilität oft ein größerer Rückgang. Wer die Lage unterschätzt, könnte das teuer bezahlen.

    Black Swan im Ölmarkt - Öl-Schock trifft Aktien – drohen jetzt 20 % Verlust?
    Foto: Unsplash

    Die Strategen von RBC schlagen Alarm – und setzen dabei einen klaren Aufmacher: Während der Ölmarkt bereits im "Black Swan"-Modus läuft, beginnen die bislang stabilen Aktienmärkte erste Risse zu zeigen. Am Mittwoch verlor der S&P 500 1,4 Prozent, der Nasdaq sogar 1,5 Prozent – ein möglicher Vorgeschmack auf das, was folgen könnte.

    Laut dem Team um Jason Daw von RBC Capital Markets zeigt sich die extreme Marktbewegung bislang vor allem im Energiesektor. Der Ölpreis habe sich mit einer Abweichung von sieben Standardabweichungen von seinem historischen Durchschnitt bewegt – ein statistischer Ausnahmezustand. Dagegen lagen Aktien, Anleihen, Gold und der US-Dollar lange Zeit nur im Bereich von ein bis anderthalb Standardabweichungen, also im "White-Swan"-Territorium normaler Schwankungen.

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    Diese Diskrepanz wirkte zuletzt zunehmend fragil. Selbst der S&P 500 hatte zunächst kaum erkennen lassen, dass ein geopolitischer Konflikt begonnen hat: Der Index markierte sein Hoch noch vor Ausbruch der Kämpfe und reagierte nur verzögert. Auch der starke Anstieg des Volatilitätsindex VIX spiegelte sich lange nicht in vergleichbaren Kursbewegungen wider. "Die Bewegungen bei US-Aktien und US-Staatsanleihen waren 'winzig'", heißt es in der Analyse.

    Für RBC gibt es mehrere mögliche Erklärungen: Entweder setzen Investoren auf eine schnelle Lösung des Konflikts, unterschätzen die wirtschaftlichen Folgen steigender Ölpreise – oder haben schlicht aufgehört, auf politische Entwicklungen rund um US-Präsident Donald Trump zu reagieren.

    Doch genau hier liegt das Risiko. Historisch sei es "äußerst selten", dass Aktien bei einem so starken Volatilitätsschub stabil bleiben. Die jüngsten Verluste könnten daher erst der Anfang sein. RBC warnt: "Sollte der Volatilitätsschock weiter zunehmen, könnten US-Aktien die Turbulenzen möglicherweise nicht so gut überstehen."

    Parallel rückt ein weiterer Faktor in den Fokus: die Psyche der Verbraucher. Der Wharton-Ökonom Jeremy Siegel betont, dass nicht der Ölpreis selbst entscheidend sei, sondern dessen Sichtbarkeit im Alltag. "Es ist Benzin, der für Verbraucher sichtbarste Preis in der Wirtschaft, und wenn dieser Preis springt, wirkt sich das sofort auf die Psychologie aus."

    Steigende Spritpreise könnten Inflationserwartungen anheizen und damit Konsum sowie Wachstum belasten. Siegel hält deshalb eine Marktkorrektur für wahrscheinlich und sagt: "Ich könnte mir vorstellen, dass die Märkte eine Korrektur von 10 Prozent gegenüber den jüngsten Höchstständen erleben."

    RBC geht noch weiter. Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht rasch entspannen und die wichtige Straße von Hormus nicht wieder öffnen, könnten Aktien in ein typisches Stressszenario rutschen – mit möglichen Verlusten von fünf bis 20 Prozent. Die jüngsten Rückgänge deuten an: Der Markt beginnt, dieses Risiko einzupreisen.

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    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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