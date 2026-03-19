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    1&1 - Aktie zieht deutlich an - 19.03.2026

    Am 19.03.2026 ist die 1&1 Aktie, bisher, um +9,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 - Aktie zieht deutlich an - 19.03.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

    1&1 aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.03.2026

    Mit einer Performance von +9,57 % konnte die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,050, mit einem Plus von +9,57 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei 1&1 konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,98 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -10,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von 1&1 einen Rückgang von -11,78 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,90 % geändert.

    1&1 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,89 %
    1 Monat -9,60 %
    3 Monate -7,98 %
    1 Jahr +47,08 %

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 19.03. - ATX schwach -2,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    United-Internet-Tochter 1&1 will weiter wachsen


    Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat 2025 den Umsatz gesteigert, operativ aber weniger verdient. Für das laufende Jahr und darüber hinaus zeigt sich das Management optimistisch. So soll 2026 das Ergebnis vor Zinsen, …

    1&1: Kursziel gesenkt – starker Cashflow, Netzausbau bleibt Risiko


    Deutsche Bank senkt Kursziel, 1&1 liefert solide Ergebnisse – aber Fragen zur Netzstrategie bleiben Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die 1&1 AG von 29 auf 27 Euro reduziert, die Empfehlung „Buy“ jedoch bestätigt. Analyst Keval Khiroya verweist …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. United Internet notiert im Plus, mit +8,32 %. freenet notiert im Minus, mit -0,66 %. Telefonica Deutschland verliert -0,24 % Vodafone Group notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    1&1 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +9,34 %
    -10,39 %
    -8,71 %
    -6,98 %
    +46,86 %
    +97,49 %
    -17,01 %
    -45,94 %
    +34,81 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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