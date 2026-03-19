1&1 - Aktie zieht deutlich an - 19.03.2026

Mit einer Performance von +9,57 % konnte die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,050€, mit einem Plus von +9,57 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Der heutige Anstieg bei 1&1 konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,98 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -10,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von 1&1 einen Rückgang von -11,78 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,90 % geändert.

1&1 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,89 % 1 Monat -9,60 % 3 Monate -7,98 % 1 Jahr +47,08 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,21 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. United Internet notiert im Plus, mit +8,32 %. freenet notiert im Minus, mit -0,66 %. Telefonica Deutschland verliert -0,24 % Vodafone Group notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.