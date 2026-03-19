UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 62 auf 58 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jay Sole senkte die Bewertungsbasis für den Hersteller von Sportbekleidung. Grund hierfür sei, dass das Unternehmen für eine Erholung wohl mehr Zeit benötigen dürfte als bislang angenommen, hieß es am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 46,52EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 62

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

