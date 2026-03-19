Nexcel Metals Corp. beauftragt Xcalibur mit einer luftgestützten geophysikalischen HeliTEM(R)-Messung über dem Wolframprojekt Burnt Hill

Vancouver – 19. März 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Xcalibur MPH (Canada) Ltd. („Xcalibur“), einen Weltmarktführer auf dem Gebiet der luftgestützten Geophysik, mit der Durchführung einer hochauflösenden luftgestützten HeliTEM-Elektromagnetikmessung (AEM) und Magnetfeldmessung über dem Wolframprojekt Burnt Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick beauftragt hat.

Bei den Messungen wird das fortschrittliche HeliTEM-System von Xcalibur zum Einsatz kommen. Es handelt sich dabei um ein helikoptergestütztes Messsystem der Time-Domain-Elektromagnetik, das darauf ausgelegt ist, leitfähige Mineralisierungen in der Tiefe zu erkennen und hochwertige geophysikalische Daten zu liefern, die Nexcel bei der Planung seines ersten Bohrprogramms als Grundlage dienen sollen. Die Vorbereitungen für den Start der luftgestützten Messung werden voraussichtlich um den 1. April 2026 beginnen.

Abbildung 1: Lageplan mit Standort des Konzessionsgebiets Burnt Hill

Überblick über die Messung & Zielsetzungen

Die luftgestützte Messung zielt auf hochleitfähige Grundmetall- und Edelmetallmineralisierungen ab, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Ermittlung tiefliegender Leitschichten liegt, die möglicherweise Ausläufer einer bekannten Wolframmineralisierung bei Burnt Hill darstellen.

Das Programm ist eine wesentliche Maßnahme im Rahmen von Nexcels Explorationsstrategie, weil damit:

- Ziele im Untergrund genauer bestimmt werden

- die geologische Modellierung unterstützt wird

- Bohrziele hoher Priorität für die vom Unternehmen 2026 geplante Bohrkampagne definiert werden

Leistungsdaten zur Messung

Das Programm umfasst eine helikoptergestützte Detailmessung über dem Gelände des Projekts Burnt Hill mit folgenden Parametern:

- Art der Messung: HeliTEM Time-Domain-Elektromagnetik (TDEM) + Magnetik

- Größe der Transmitterschleife: 21-Meter-Loop

- Geschätzte Flächenabdeckung: ca. 1.480 Linienkilometer

- Abstand der Primärlinien: 100 Meter

- Abstand der Verbindungslinien: 1.000 Meter

- Linienausrichtung:

Messlinien: 000° (Nord-Süd)

Verbindungslinien: 090° (Ost-West)

Die Flugroutensteuerung erfolgt über modernste GPS-Navigationssysteme, die eine präzise Flächenabdeckung und Datenintegrität gewährleisten.

Die Messung erfolgt von einer Basisstation in Fredericton (New Brunswick) aus; logistische Unterstützung bietet ein Treibstofflager am Standort Burnt Hill.

Fähigkeiten des HeliTEM-Systems

Das HeliTEM-System von Xcalibur ist eines der fortschrittlichsten luftgestützten EM-Systeme weltweit, das mehrere wesentliche Vorteile bietet:

- Geräuscharmes Empfängersystem ermöglicht Erfassung subtiler leitfähiger Signale in der Tiefe

- Rechtecksignal-Sender mit schneller Stromabschaltung und verbesserter Empfindlichkeit in oberflächennahen Bereichen

- Konfigurationen mit niedriger Grundfrequenz (7,5–15 Hz) zur Optimierung der Penetrationstiefe

- Hohe Systemleistung (ca. 300.000 Am²) zur Erregung tiefliegender Leitschichten

- Mehrkomponenten-Datenerfassung (X, Y, Z) zur präzisen Modellierung der Geometrie von Leitschichten

Dank dieser Eigenschaften eignet sich das System besonders gut zur Erkennung tiefliegender Ziele mit hoher Leitfähigkeit, die für Wolfram und die damit verbundenen Mineralsysteme von entscheidender Bedeutung sind.

Qualitätskontrolle & Datenintegrität

Die Messung erfolgt nach strengen Branchenstandards, und zwar:

- Strenge Kriterien für die Flugwiederholung bei Problemen mit der Datenqualität (z. B. Positionierung, Rauschen oder Datenlücken)

- Rauschschwelle:

Z-Komponente < 0,5 nT/s

X/Y-Komponente < 1,5 nT/s

- Kontrolle der Geländehöhenabweichung: Toleranz von ±15 m über größere Entfernungen

- Tägliche Qualitätskontrolle und Überprüfung der Daten in Echtzeit zur Sicherstellung der Vollständigkeit der Messdaten

Xcalibur wird außerdem ein umfassendes Sicherheitsmanagementsystem implementieren, das auch Risikobewertungen im Vorfeld der Messung sowie eine laufende Sicherheitsüberwachung beinhaltet.

Datenverarbeitung & Leistungsspektrum

Das Unternehmen erhält ein ganzes Paket an verarbeiteten geophysikalischen Daten und erbrachten Leistungen, wie:

- Time-Domain-Elektromagnetik-Datensätze

- Magnetfelddaten und Ableitungen

- GIS-kompatible Datensätze und Datenbanken

- Qualitätskontrollprodukte und Flugroutendaten

- Final verarbeitete geophysikalische Produkte, die sich für die Auswertung und Zielbestimmung eignen

Die Daten werden von Nexcel zur Erstellung von Leitfähigkeitsmodellen und zur Definition von Bohrzielen in Vorbereitung auf sein Phase-1-Explorationsprogramm verwendet.

Kommentar der Unternehmensführung

„Die Beauftragung von Xcalibur mit der Durchführung einer hochauflösenden luftgestützten HeliTEM-Messung ist für uns von Nexcel ein entscheidender Meilenstein im Rahmen unserer Arbeiten zur Überführung des Projekts Burnt Hill in die nächste Explorationsphase“, meint Hugh Rogers, CEO von Nexcel. „Diese Messung ist speziell konzipiert für die Ermittlung leitfähiger Ziele in größerer Tiefe, die bis dato noch nicht untersucht wurden. Damit sind wir in der Lage, weitere Wolframvorkommen in der Tiefe zu erschließen. Wolfram spielt in den Lieferketten des Verteidigungssektors, der Luft- und Raumfahrt sowie der modernen Fertigung eine zunehmend strategische Rolle, und vor diesem Hintergrund könnte sich Burnt Hill aus unserer Sicht zu einem nordamerikanischen Asset mit hoher Wertschöpfung entwickeln.“

Nächste Schritte

Die Flugmessung wird voraussichtlich schon in Kürze beginnen. Die Ergebnisse sollen in den Explorations-Workflow von Nexcel einfließen und dienen:

- der Zieldefinition

- der Evaluierung des Ressourcenerweiterungspotenzials

- der Planung eines Bohrprogramms für 2026

Über Xcalibur MPH (Canada) Ltd.

Xcalibur ist ein führender Anbieter von luftgestützten geophysikalischen Messungen, der weltweit modernste Technologien und hochauflösende Datenerfassungsdienste anbietet. Das Unternehmen ist auf Elektromagnetik-, Magnetfeld- und Gravitationsmessungen für die Mineralexploration spezialisiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

“Hugh Rogers”

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Die Nexcel Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 0,725EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.