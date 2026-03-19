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    Amerika verliert die Kontrolle

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    50 Billionen US-Dollar Schulden? Diese Dimension sprengt alles

    Die US-Schulden haben sich seit 2017 fast verdoppelt – auf 39 Billionen US-Dollar. Jetzt bringt Peter Schiff 50 Billionen ins Spiel. Steigende Zinsen treiben die Kosten – und erhöhen den Druck auf Märkte weltweit.

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    Amerika verliert die Kontrolle - 50 Billionen US-Dollar Schulden? Diese Dimension sprengt alles
    Foto: Unsplash

    Ökonom Peter Schiff schlägt Alarm: Die US-Staatsverschuldung könnte während der laufenden Amtszeit von Donald Trump auf 50 Billionen US-Dollar anschwellen. Ausgangspunkt seiner Warnung ist ein neuer Rekordwert – erstmals haben die Vereinigten Staaten die Marke von 39 Billionen US-Dollar überschritten. Allein in den vergangenen 14 Monaten ist die Verschuldung um 2,8 Billionen US-Dollar gestiegen, ein Tempo, das selbst erfahrene Marktbeobachter zunehmend beunruhigt.

    Schiff sieht mehrere Treiber hinter dieser Dynamik. Steigende Zinsen verteuern den Schuldendienst, gleichzeitig treiben höhere Verteidigungsausgaben im Zuge der geopolitischen Spannungen die Ausgaben nach oben, während die Einnahmen unter Druck geraten könnten. Die Kombination aus teurerer Refinanzierung, wachsender Militärbelastung und einer möglichen konjunkturellen Abkühlung beschleunige den Schuldenanstieg deutlich.

    Die Entwicklung fällt in eine Phase anhaltenden Inflationsdrucks. Die US-Erzeugerpreise legten im Februar um 0,7 Prozent zum Vormonat zu, auf Jahressicht stieg der Index auf 3,4 Prozent, die Kernrate auf 3,9 Prozent. Steigende Energiepreise und eine sogenannte "Kriegsprämie" durch den Nahostkonflikt verstärken laut Schiff die Belastung für die öffentlichen Finanzen zusätzlich.

    Auch abseits von Schiffs warnenden Worten wächst die Sorge über die Tragfähigkeit der US-Finanzen. Die Verschuldung hat sich seit Trumps erster Amtszeit nahezu verdoppelt – von 19,9 Billionen US-Dollar im Jahr 2017 auf heute 39 Billionen US-Dollar. Haushaltswächter sprechen inzwischen offen von einem "untragbaren" Kurs. "In diesem rasanten Tempo Billionen um Billionen zu leihen, ohne einen Plan zu haben, ist der Inbegriff von Nicht-Nachhaltigkeit", erklärte Michael A. Peterson, CEO der Peter G. Peterson Foundation.

    Besonders kritisch ist die Geschwindigkeit des Anstiegs. Die letzte Billion wurde in weniger als fünf Monaten aufgebaut – ein Tempo, das historisch fast ausschließlich in Krisenzeiten oder während großer Kriege erreicht wurde. Gleichzeitig explodieren die Kosten für den Schuldendienst: Bereits 2026 dürften die jährlichen Zinszahlungen die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten und damit zu einem der größten Ausgabenposten des Bundeshaushalts werden.

    Langfristige Projektionen zeichnen ein noch düstereres Bild. Das Congressional Budget Office erwartet, dass die Verschuldung in den kommenden Jahren weiter stark steigt und gemessen an der Wirtschaftsleistung neue Rekordstände erreicht. Ökonomen warnen, dass die USA ohne grundlegende Reformen auf einen Pfad zusteuern, der entweder drastische Sparmaßnahmen, deutlich höhere Inflation oder im Extremfall finanzielle Verwerfungen erzwingen könnte.

    Schiffs Prognose von 50 Billionen US-Dollar wirkt vor diesem Hintergrund weniger wie ein Extremszenario – sondern zunehmend wie eine mögliche Fortsetzung eines Trends, der sich bereits jetzt rasant beschleunigt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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