Norwegens Staatsfonds schlägt Alarm: Explosive Mischung für Mega-Börsencrash!

Die Dimension ist gewaltig. Allein das Szenario einer KI-Blase könnte im Extremfall 35 Prozent des Fondswerts vernichten. Noch drastischer fällt die Warnung bei geopolitischen Risiken aus. Globale Investitionsbeschränkungen und harte Zölle könnten den Wert des Fonds im schlimmsten Fall um bis zu 37 Prozent sinken lassen.

Wenn selbst der Chef des größten Staatsfonds der Welt nervös wird, sollten Anleger hellhörig werden. Nicolai Tangen, der Chef des norwegischen Staatsfonds, warnt vor einer explosiven Mischung, die die Märkte erschüttern könnte: eine KI-Blase und zunehmende geopolitische Risiken. Norwegens Staatsfonds ist der größte der Welt und verwaltet derzeit ein Vermögen von 2,1 Billionen US-Dollar. Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet.

Der norwegische Staatsfonds ist in rund 7.000 Unternehmen in 60 Ländern investiert und hält etwa 1,5 Prozent aller weltweit gehandelten Aktien. Wenn dort die Alarmglocken schrillen, ist das ein Warnsignal, das weit über Norwegen hinausreicht – und eines, das Anleger nicht einfach wegklicken sollten.

Besonders brisant ist, dass mehr als die Hälfte des Fonds in den USA investiert ist. Zu den größten Positionen zählen Nvidia, Apple, Microsoft und Alphabet, also genau jene Tech-Schwergewichte, die vom KI-Boom getragen werden. Kippt die Euphorie, könnte ausgerechnet jener Markt ins Wanken geraten, auf den sich derzeit unzählige Investoren verlassen.

Tangen fand deutliche Worte: Die Stabilität sei derzeit so fragil wie selten. Noch beunruhigender ist sein Hinweis, dass die größten Gefahren oft genau jene sind, die in keinem Szenario auftauchen. Mit anderen Worten: Das eigentliche Risiko könnte noch größer sein als das, was bereits auf dem Tisch liegt.

Kurzfristig sieht Tangen zusätzlichen Druck durch Inflation und Lieferkettenprobleme im Zusammenhang mit dem Kireg im Nahen Osten. Für Anleger ergibt sich daraus eine unbequeme Wahrheit: Wer nur auf den KI-Hype starrt, könnte das viel größere Risiko übersehen. Denn wenn Technologie-Euphorie, politische Spannungen und Handelsbarrieren gleichzeitig eskalieren, kann sich eine Rallye schnell in einen globalen Börsenschock verwandeln.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



