Titan gehört zu den spannendsten Rohstoffen unserer Zeit – und trotzdem wird seine strategische Bedeutung oft unterschätzt. Das Metall ist leicht, extrem widerstandsfähig, korrosionsbeständig und sogar biokompatibel. Genau deshalb ist Titan heute in Schlüsselbranchen wie Luftfahrt, Medizintechnik, Chemie und Hightech-Industrie kaum zu ersetzen.

Besonders interessant ist aber nicht nur seine außergewöhnliche Materialeigenschaft, sondern auch die geopolitische Dimension: Während China seine Position im Titanmarkt weiter ausbaut und westliche Lieferketten unter Druck geraten, wächst die Bedeutung dieses Rohstoffs weltweit.

Warum Titan für Flugzeuge, Implantate und moderne Industrie so wichtig ist, welche Länder den Markt dominieren und weshalb Titan als strategischer Rohstoff des 21. Jahrhunderts gilt, erfahren Sie im vollständigen Artikel:

Titan - Unverzichtbar für Luft- und Raumfahrt, Medizin und Farben

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