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    Titan - Unverzichtbar für Luft- und Raumfahrt, Medizin und Farben

    Leicht, extrem robust und korrosionsbeständig: Titan ist für Luftfahrt, Medizintechnik und Industrie unverzichtbar. Warum der Markt wächst und geopolitisch immer wichtiger wird.

    Hintergrund - Titan - Unverzichtbar für Luft- und Raumfahrt, Medizin und Farben

    Titan gehört zu den spannendsten Rohstoffen unserer Zeit – und trotzdem wird seine strategische Bedeutung oft unterschätzt. Das Metall ist leicht, extrem widerstandsfähig, korrosionsbeständig und sogar biokompatibel. Genau deshalb ist Titan heute in Schlüsselbranchen wie Luftfahrt, Medizintechnik, Chemie und Hightech-Industrie kaum zu ersetzen.

    Besonders interessant ist aber nicht nur seine außergewöhnliche Materialeigenschaft, sondern auch die geopolitische Dimension: Während China seine Position im Titanmarkt weiter ausbaut und westliche Lieferketten unter Druck geraten, wächst die Bedeutung dieses Rohstoffs weltweit.

    Warum Titan für Flugzeuge, Implantate und moderne Industrie so wichtig ist, welche Länder den Markt dominieren und weshalb Titan als strategischer Rohstoff des 21. Jahrhunderts gilt, erfahren Sie im vollständigen Artikel:

    Titan - Unverzichtbar für Luft- und Raumfahrt, Medizin und Farben

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    Hintergrund Titan - Unverzichtbar für Luft- und Raumfahrt, Medizin und Farben Titan ist ein silberglänzendes Übergangsmetall das durch eine einzigartige Kombination aus geringem Gewicht, außerordentlicher Festigkeit und hervorragender Korrosionsbeständigkeit überzeugt. Mit einer Dichte von lediglich 4,51 g/cm³ ist Titan etwa 40 Prozent leichter als Stahl, besitzt jedoch eine vergleichbare Festigkeit und Zugfestigkeit.
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