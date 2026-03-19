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    HYPO NOE revolutioniert Online-Festgelderöffnung mit ID Austria

    Für Sie zusammengefasst
    • HYPO NOE neu digitale Services fuer Festgeldkunden
    • Nahtlose Integration der ID Austria fuer schnelles
    • Kundinnen und Kunden sparen Zeit und Aufwand bei ID
    APA ots news - HYPO NOE revolutioniert Online-Festgelderöffnung mit ID Austria
    Foto: Siarhei - 356130783

    Die nahtlose Integration der ID Austria macht den Online Eröffnungsprozess des HYPO NOE Online Festgelds besonders schnell, sicher und nutzungsfreundlich.

    St. Pölten (APA-ots) - "Moderne, digitale Services sind entscheidend, um unseren
    Wirtschaftsstandort zukunftsfit zu halten. Die HYPO NOE zeigt mit dem neuen Online Festgeldabschluss eindrucksvoll, wie digitale Lösungen wie die ID Austria sinnvoll genutzt werden können, um Unternehmensservices einfacher, sicherer und zugänglicher zu machen. Es freut mich sehr, dass die Landesbank hier einmal mehr mit gutem Beispiel vorangeht und Niederösterreichs Rolle als Innovationsmeister stärkt", erklärt Finanzlandesrat Anton Kasser.

    "Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Lösungen an, die den Alltag erleichtern und sicher, verlässlich und unkompliziert sind. Mit dem neuen Online Festgeldabschluss gehen wir dank ID Austria einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Die relevanten Daten zur Festgeld-Eröffnung werden von der ID Austria übernommen. Eine klare Identifizierung ist ebenfalls gegeben und unsere Kundinnen und Kunden ersparen sich mühsame Anmeldeprozesse, streicht HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser die Vorteile hervor.

    Die HYPO NOE setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer digitalen Serviceoffensive: Ab sofort können Neukundinnen und Neukunden ihr Online Festgeldkonto besonders schnell und einfach sowie rund um die Uhr online eröffnen. Die nahtlose Integration der ID Austria macht den Prozess besonders schnell, sicher und nutzungsfreundlich. Darüber hinaus wird mit dem neuen digitalen Abschlussprozess der Aufwand für Kundinnen und Kunden deutlich reduziert: Die Identifikation erfolgt dank ID Austria in wenigen Schritten, die Dateneingabe wird auf ein Minimum beschränkt, und der gesamte Abschluss lässt sich bequem innerhalb weniger Minuten durchführen.

    Auch Matthias Förster, Bereichsleiter Vertriebsstrategie, Digitalisierung & Retail Banking, unterstreicht die Bedeutung des neuen Angebots: "Der innovative Online-Prozess ist ein weiterer Schritt, um Finanzprodukte einfach, digital und jederzeit verfügbar zu machen. Dank der Integration der ID Austria ist der Abschluss unseres Online Festgelds für Neukundinnen und Neukunden so einfach wie noch nie."

    HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

    Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

    Mit dem soliden Emittentenrating 'A' durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"- Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

    Rückfragehinweis:
    HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Florian Liehr
    Pressesprecher & Leitung Kommunikation
    Telefon: +43(0)5 90 910-1235
    E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at
    Website: https://www.hyponoe.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0065 2026-03-19/10:37






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