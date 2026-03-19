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    KNDS will an die Börse - Zukunftspanzer hin oder her

    Für Sie zusammengefasst
    • MGCS Projekt verzoegert KNDS IPO bleibt fuer 2026j
    • KNDS beschraenkt sich auf Bodensysteme nicht Raume
    • Zwischenloesung Leopard 3 genehmigt Kartellamtplus
    IPO - KNDS will an die Börse - Zukunftspanzer hin oder her
    Foto: 472849734

    BONN (dpa-AFX) - Ungeachtet der Verzögerungen beim geplanten deutsch-französischen Kampfpanzer MGCS plant der Rüstungskonzern KNDS für dieses Jahr seinen Börsengang. "Die Vorbereitungen laufen planmäßig und der IPO (initial public offering) ist für 2026 vorgesehen", sagte Konzernchef Jean-Paul Alary in München. Ein Datum nannte der Manager nicht. Die Vorbereitung des Börsengangs läuft nach Alarys Worten unabhängig vom MGCS-Großprojekt. "Es gibt keine Verbindung."

    MGCS-Panzer in weiter Ferne

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    Das Kürzel MGCS steht für "Main Ground Combat System" (Hauptbodenkampfsystem). MGCS soll Nachfolger des Leopard 2 werden, des Hauptkampfpanzers mehrerer europäischer Länder. Das Projekt ist jedoch - mutmaßlich wegen politischen Hickhacks hinter den Kulissen - hinter dem Zeitplan, derzeitig Zielmarke ist das Jahr 2045. Wegen der Verzögerung hatte das Bundeskartellamt vor wenigen Monaten KNDS und Rheinmetall die Genehmigung zur Entwicklung einer Zwischenlösung genehmigt, die in der Militärfachpresse "Leopard 3" betitelt wird.

    KNDS will keine Waffen für Luft und See entwickeln

    "Ich bin ein starker Anhänger des MGCS-Programms, und es sollte klappen", sagte Alary dazu. "Aber wenn es nicht MGCS ist, wird es etwas Anderes sein." Was "etwas Anderes" sein könnte, führte der französische Manager nicht aus. KNDS wird sich jedoch nach Worten des Konzernchefs weiter auf Bodensysteme beschränken. "Wir werden nicht in den Weltraum gehen."

    KNDS ging 2015 aus der Fusion des deutschen Panzerherstellers Krauss-Maffei Wegmann und des staatlichen französischen Rüstungsunternehmens Nexter hervor - damals unter anderem bedingt durch die Kürzungen in den Verteidigungsetats Deutschlands und vieler weiterer europäischer Länder. Hauptsitz ist Amsterdam, die deutsche Zentrale sitzt in München./cho/DP/nas

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 1.592 auf Tradegate (19. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 73,39 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.025,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +5,89 %/+43,26 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursaussichten der Rheinmetall‑Aktie: Starke fundamentale Argumente durch steigende Verteidigungsausgaben (Zeitenwende, Bereichsausnahme) und laufende Aufträge/Produkttests stehen gegen Kritik an Hype/hoher Bewertung, ineffizienter Bundeswehr‑Beschaffung und Berichten über Zweckentfremdung des Sondervermögens; kurzfristige Kursimpulse durch Politik/Headline‑Trading.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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