UBS stuft Tesla auf 'Sell'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Er rechne mit 345.000 ausgelieferten Fahrzeugen des Herstellers von Elektroautos, schrieb Joseph Spak in seinem Ausblick am Donnerstag. Für den Aktienkurs seien die aber wohl nicht besonders relevant, der hänge gegenwärtig mehr von Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 341,3EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 352
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 352
Währung: USD
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