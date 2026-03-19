UBS stuft Tesla auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Er rechne mit 345.000 ausgelieferten Fahrzeugen des Herstellers von Elektroautos, schrieb Joseph Spak in seinem Ausblick am Donnerstag. Für den Aktienkurs seien die aber wohl nicht besonders relevant, der hänge gegenwärtig mehr von Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ab./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 12:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 341,3EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 352

Kursziel alt: 352

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 352,00 $ , was einem Rückgang von -10,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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