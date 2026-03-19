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    AKTIEN IM FOKUS

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    Immobiliensektor unter Druck - JPMorgan verweist auf Zinsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger trennten sich von Immobilienaktien massive
    • Vonovia verlor fast elf Prozent sehr schwachen Dax
    • Krieg im Nahen Osten trieb Energie und Zinsen hoch
    AKTIEN IM FOKUS - Immobiliensektor unter Druck - JPMorgan verweist auf Zinsen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben sich am Donnerstag von Aktien aus dem Immobiliensektor getrennt. Am stärksten kamen Vonovia unter Druck, sie waren mit einem Minus von fast elf Prozent der größte Verlierer in einem sehr schwachen Dax . Der europäische Immobiliensektor verlor knapp drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit Jahresanfang. Durch den Iran-Krieg wurde er vom höchsten Stand seit 2024 um elf Prozent zurückgeworfen.

    Vonovia hatte am Morgen Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht und dabei die Ziele für die kommenden Jahre bekräftigt. Analysten zeigten sich in ihren Reaktionen durchaus angetan von den Aussagen des Unternehmens. Allerdings wies Neil Green von der Bank JPMorgan darauf hin, dass die Stimmung für die Branche unter globalen Risiken leiden könnte.

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    Der Experte hob in diesem Zusammenhang vor allem inflationäre Effekte hervor. Der sich verschärfende Krieg im Nahen Osten hat die Energiepreise weltweit nach oben getrieben. Am Donnerstag verteuerte sich Rohöl der Sorte Brent um zehn Prozent. Angesichts der Rally von Öl und Gas hat die Hoffnung auf Zinssenkungen der Notenbanken einen herben Dämpfer bekommen. An den Kapitalmärkten sind die Zinsen zuletzt kräftig gestiegen. Sogar über mögliche Leitzinserhöhungen der Notenbanken zur Inflationsbekämpfung wird wieder diskutiert.

    "Die globalen Ereignisse lassen die inflationären Risiken - und damit die Renditen - steigen", konstatierte Green. Darunter litten typischerweise gerade die deutschen Branchentitel. In der zweiten Reihe sackten LEG Immobilien um sieben Prozent ab und TAG Immobilien um fast acht Prozent. Deutsche Wohnen verloren fünfeinhalb Prozent.

    Die Kapitalmarktzinsen sind ein wichtiger Einflussfaktor für die Immobilienbranche. Bei steigenden Zinsen verteuert sich die interne Refinanzierung der Unternehmen und kreditfinanzierte Zukäufe werden kostspieliger. Verkäufe aus den Portfolios wiederum werden erschwert, weil sich für die potenziellen Käufer die Finanzierung verteuert./bek/ag/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 13,21 auf Tradegate (19. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,86 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +24,06 %/+81,66 % bedeutet.




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