DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Free Cashflow sei bedeutend höher als erwartet ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick des Autozulieferers auf 2026 erscheine aber vorsichtig./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 36,24EUR auf Tradegate (19. März 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.