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    Reiche warnt vor Folgen von Angriffen auf Öl- und Gasanlagen

    Reiche warnt vor Folgen von Angriffen auf Öl- und Gasanlagen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt vor Folgen von Angriffen auf Öl- und Gasanlagen im Iran-Krieg. Die CDU-Politikerin sagte bei einer Tagung des Wirtschaftsrates der CDU in Berlin, ebenso viel Sorge wie die Nichtpassierbarkeit der Straße von Hormus machten ihr Angriffe auf Ölverarbeitungsanlagen und auf Gasfelder in der Region.

    "Das kann tatsächlich zu Einbrüchen führen", sagte Reiche. Die Kriegsparteien seien aufgefordert, davon abzusehen, massiv Anlagen zu zerstören, deren Wiederhochfahren oder Reparatur nicht nur wenige Wochen dauern würde, sondern Monate.

    Die Ölpreise legen angesichts der zugespitzten Lage im Nahen Osten wieder deutlich zu. Die für den Weltmarkt bedeutenden Flüssiggasanlagen Katars sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden.

    US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer Bombardierung des wichtigen Gasfelds "South Pars" gedroht. Eine solche Attacke des US-Militärs werde es geben, falls Iran weiter Katars Gasindustrie angreife, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

    Für diesen Fall drohte er mit einem Angriff "mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat". Zugleich betonte er, dass Israel dieses Gasfeld nicht erneut angreifen werde - solange der Iran Katar nicht weiter attackiere./hoe/DP/nas




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