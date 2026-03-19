init: Digitalisierungs-Experte für Verkehr setzt Wachstumsziel von 15 % bis 2026
Dynamisches Wachstum, ambitionierte Ziele und eine tiefgreifende Neustrukturierung prägen den Kurs von INIT auf dem Weg ins Geschäftsjahr 2026.
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- 2025-Kennzahlen: Umsatz 329,7 Mio. Euro (+24,1%), EBIT 32,5 Mio. Euro (+32,5%) und operativer Cashflow 48,8 Mio. Euro (mehr als vervierfacht gegenüber 2024).
- Ziel 2026: Mindestens 15% Wachstum; geplante Umsatzerlöse 380–410 Mio. Euro und EBIT 38–42 Mio. Euro.
- Operativer Cashflow 2026 erwartet bei 32–38 Mio. Euro – der außergewöhnlich hohe Wert 2025 (48,8 Mio.) wird voraussichtlich nicht wiederholbar sein.
- Strategische Neustrukturierung: Ab 1.1.2026 drei Business Units (INIT Integrated Systems, INIT Cloud Solutions, INIT Passenger Intelligence) zur Steigerung von Innovationskraft, Marktnähe und Wachstum; Akquisition der DILAX‑Gruppe erweitert Kundenzugang.
- Segmentziele und Megaprojekte: Integrated Systems erwartet 280–300 Mio. Umsatz und 34–36 Mio. EBIT; Passenger Intelligence zielt auf ~90–100 Mio.; Cloud Solutions auf >40 Mio.; Wachstum gestützt durch Großprojekte (u. a. iBus NextGen für Transport for London, MARTA Atlanta/Smart Ticketing).
- Marktumfeld: Starkes Ausschreibungsvolumen durch Digitalisierung, KI und Elektrifizierung bietet Chancen, aber globale politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie verfügbare Investitionsmittel der Verkehrsbetriebe bleiben Risiken; Auftragsbestand Ende 2025: 343,0 Mio. Euro.
Der Kurs von init innovation in traffic systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,91 % im Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,20EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
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