Mehrkosten könnten Zugstrecken kosten

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Trassenpreisen nimmt die politische Debatte um die künftige Finanzierung des Schienennahverkehrs Fahrt auf. Bayerns Verkehrsminister und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, Christian Bernreiter (CSU), warnte vor einem "Abbestellszenario ungekannten Ausmaßes auf dem Rücken der Fahrgäste", sollte der Bund nicht mehr Geld geben, um die befürchteten Mehrkosten für die Verkehrsunternehmen abzufedern.

"Wir werden das gleich nächste Woche bei der Verkehrsministerkonferenz in Lindau mit hoher Priorität behandeln. Wir brauchen jetzt schnelle Lösungen", betonte Bernreiter.