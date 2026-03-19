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    Länder warnen

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    Mehrkosten könnten Zugstrecken kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • EuGH Urteil zu Trassenpreisen löst Debatte aus neu
    • Bayerns Verkehrsminister warnt vor Abbestellszenario
    • VDV fordert den Bund zum Ausgleich der Kosten voll
    Länder warnen - Mehrkosten könnten Zugstrecken kosten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Trassenpreisen nimmt die politische Debatte um die künftige Finanzierung des Schienennahverkehrs Fahrt auf. Bayerns Verkehrsminister und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, Christian Bernreiter (CSU), warnte vor einem "Abbestellszenario ungekannten Ausmaßes auf dem Rücken der Fahrgäste", sollte der Bund nicht mehr Geld geben, um die befürchteten Mehrkosten für die Verkehrsunternehmen abzufedern.

    "Wir werden das gleich nächste Woche bei der Verkehrsministerkonferenz in Lindau mit hoher Priorität behandeln. Wir brauchen jetzt schnelle Lösungen", betonte Bernreiter.

    Der EuGH hatte zuvor entschieden, dass die deutsche Regelung zum Preisdeckel für die Schienennutzung im Nahverkehr nicht mit europäischem Recht vereinbar ist. Mit der sogenannten Trassenpreisbremse war der Regional- und Nahverkehr, der rund zwei Drittel des gesamten Schienenverkehrs ausmacht, begünstigt worden. Mit dem Urteil drohen den Unternehmen in großem Umfang Mehrkosten.

    Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) warnt deshalb davor, dass die Unternehmen Regionalzug-Verbindungen in großem Umfang einstellen könnten. Der Bund müsse die Mehrkosten vollständig ausgleichen, forderte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff./vni/DP/jha






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