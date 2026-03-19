ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Ionos auf 'Buy' - Ziel 45,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee attestierte dem Webhoster am Donnerstag beruhigend gute Ergebnisse im vierten Quartal 2025. Auch der Neukundenzuwachs sei solide./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,25 % und einem Kurs von 24,45 auf Tradegate (19. März 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +14,75 %/+84,43 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 45,50 Euro
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