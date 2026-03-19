WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern leide weiterhin unter einer schwachen Nachfrage, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Die Kennziffern für das erste Quartal 2026 dürften schwach ausfallen, selbst wenn er keine negativen Auswirkungen durch schnell steigende Energie- und Rohstoffpreise infolge des Nahost-Krieges berücksichtige. Das laufende Geschäftsjahr werde für Lanxess ein schwieriges Jahr./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,08 % und einem Kurs von 12,20EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 21
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