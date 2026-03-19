WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern leide weiterhin unter einer schwachen Nachfrage, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Die Kennziffern für das erste Quartal 2026 dürften schwach ausfallen, selbst wenn er keine negativen Auswirkungen durch schnell steigende Energie- und Rohstoffpreise infolge des Nahost-Krieges berücksichtige. Das laufende Geschäftsjahr werde für Lanxess ein schwieriges Jahr./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,08 % und einem Kurs von 12,20EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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