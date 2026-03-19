Grüne in Baden-Württemberg laden CDU zu Sondierungen ein
Für Sie zusammengefasst
- Die Gruenen in Baden Wuerttemberg laden CDU ein im
- Ziel die Vorbereitung von Koalitionsverhandlungen im
- Eine neue Landesregierung bilden ist das Ziel bald
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Grünen in Baden-Württemberg haben die CDU zu einem Sondierungsgespräch eingeladen. Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilten die Grünen mit./poi/dna/DP/jha
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