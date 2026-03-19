UBS stuft Aumovio auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das obere Ende des in Aussicht gestellten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebit) sei erreichbar, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Für die Aktien des Automobilzulieferers sei derweil der starke Free Cashflow von noch größerer Bedeutung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,76 % und einem Kurs von 35,62EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte